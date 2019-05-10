Коломойский назвал премьер-министра, который бы его устроил

Олигарх Игорь Коломойский считает, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после победы Владимира Зеленского на президентских выборах может претендовать на должность премьер-министра страны. Об этом бизнесмен заявил в интервью украинским СМИ.

По его словам, Аваков может стать «компромиссом». Кроме того, бизнесмен уверен, что глава МВД «сбалансирует» политические силы в стране.

Ранее Коломойский рассказал, кто возглавит администрацию Зеленского.