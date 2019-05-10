В Британии назвали итоги встречи Путина и Ким Чен Ына

Замглавы британского МИДа Тарик Ахмад заявил, что Лондон положительно оценивает итоги встречи лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына, передает РИА «Новости».

Он назвал позитивным тот факт, что Путин использовал встречу для того, чтобы подчеркнуть, что он хочет полной денуклеаризации Корейского полуострова.

«Мы надеемся, что он также призовет Ким Чен Ына с уважением отнестись к его же обязательствам по денуклеаризации и возвращению к переговорам с США», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Кремле отметили осведомленность и профессионализм Ким Чен Ына.