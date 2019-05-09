Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая «нашим Днем благодарения», передает «112 Украина».
Он пояснил, что речь идет о выражении благодарности ветеранам.
«Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил», — пояснил Зеленский.
По его словам, война коснулась каждой украинской семьи.
«Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев», — сказал Зеленский.
Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна дистанцировалась от «кремлевского победобесия».