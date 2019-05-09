Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский в День победы посетил родной город Кривой Рог, где посетил могилу дедушки, и обратился с призывом «не приватизировать» победу, передает «112 Украина».

Зеленский отметил, что 9 мая сегодня – это «наш День благодарения».

«Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил», — пояснил Зеленский.

По его словам, война коснулась каждой украинской семьи.

«Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало», — сказал Зеленский.

Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна дистанцировалась от «кремлевского победобесия».