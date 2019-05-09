Возводить в кумиры нацистов назвал недопустимым Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что в ряде государств осознанно искажают события Великой Отечественной войны и возводят в кумиры нацистов, передает РИА «Новости».

По его словам, помять о ВОВ — это наша совесть и наша ответственность.

«Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацизму, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков», — заявил Путин.

Он отметил, что «наш святой долг — защитить подлинных героев».

Ранее в Москве начался традиционный парад в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.