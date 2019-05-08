«Несет страдания»: МИД Британии о роли России в Венесуэле

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что политика России в Венесуэле «не несет ничего, кроме страданий» жителям латиноамериканской страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

В связи с кризисом в Венесуэле Хант призвал использовать «санкционный потенциал» в отношении стран, которые поддерживают венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Министр напомнил, что Россия направила в Венесуэлу военных специалистов и счел, что они оказывают влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.

Ранее венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявлял, что он ведет тайные переговоры с Россией.