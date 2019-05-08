Волкер дал обещание к инаугурации Зеленского
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что инаугурацию избранного украинского президента Владимира Зеленского посетит американская делегация «высокого уровня». Об этом он заявил в интервью «Би-би-си».
Волкер рассказал, что уже встречался с Зеленским в феврале во время избирательной кампании. Спецпредставитель отметил, что в настоящее время американская сторона ждет, когда будет объявлена официальная дата инаугурации.
Волкер не уточнил, кто приедет на инаугурацию к Зеленскому, однако заверил, что «это будет самый высокий уровень представительства».
Ранее Волкер заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе за счет отданных территорий может привести к потере доверия к Зеленскому.