Волкер дал обещание к инаугурации Зеленского

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Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что инаугурацию избранного украинского президента Владимира Зеленского посетит американская делегация «высокого уровня». Об этом он заявил в интервью «Би-би-си».

Волкер рассказал, что уже встречался с Зеленским в феврале во время избирательной кампании. Спецпредставитель отметил, что в настоящее время американская сторона ждет, когда будет объявлена официальная дата инаугурации.

Волкер не уточнил, кто приедет на инаугурацию к Зеленскому, однако заверил, что «это будет самый высокий уровень представительства».

Ранее Волкер заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе за счет отданных территорий может привести к потере доверия к Зеленскому.