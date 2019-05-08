МИД Украины пожаловался на Россию в НАТО, ЕС и G7

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил письмо своим коллегам в НАТО, G7 и Европейском союзе (ЕС) с требованием усилить санкции против России из-за раздачи паспортов в Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря Климкина.

Представитель Климкина пояснила, что в письме изложена «структурированная» позиция Киева относительно решения российских властей выдавать паспорта жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В нем подчеркивается, что Украина считает «паспортизацию» «незаконной».

«Конечно, будем требовать и работать над тем, чтобы были расширены экономические и персональные санкции в ответ на незаконные действия Кремля по выдаче украинским гражданам российских паспортов», — сказала пресс-секретарь.

Ранее Климкин обещал России «сюрприз» в ответ на выдачу паспортов в Донбассе.