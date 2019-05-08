МИД анонсировал новый раунд «мирных переговоров» России и Японии
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова во время брифинга заявила, что 10 мая состоится очередной раунд переговоров властей России и Японии по проблеме мирного договора. Об этом сообщает ТАСС.
Она уточнила, что переговоры пройдут на уровне министров иностранных дел. По ее словам, глава МИД России и его японский коллега Таро Коно обсудят пути реализации достигнутых ранее договоренностей относительно мирного договора.
Захарова добавила, что помимо этого Лавров и Коно обсудят актуальные вопросы повестки дня.
Ранее стало известно, что Япония отказалась от фразы о возвращении Курил в ежегодном докладе МИД.