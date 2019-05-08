Россия выдворила шведских дипломатов

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Россия выслала двух шведских дипломатов, передает РИА «Новости».

«Два шведских дипломата высланы из страны», — заявил представитель МИД Швеции Патрик Нильссон

Это произошло в ответ на отказ МИДа Швеции выдать дипломатические визы сотрудникам российского посольства.

В декабре 2018 года Россия уже выдворила одного шведского дипломата.