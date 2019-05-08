В Совфеде оценили признание недействительными паспортов РФ в Донбассе

Первый зампред комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров отреагировал на решение Украины не признавать выданные в Донбассе паспорта РФ. Об этом он рассказал RT.

До этого премьер Владимир Гройсман заявил, что кабмин страны будет добиваться решения, по которому выданные в Донбассе российские паспорта будут считаться в стране недействительными.

Джабаров отметил, что на слова Гройсмана не стоит обращать внимания.

Он объяснил логику Киева. Украина считает нормальным лишать жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР пенсий, выплат. Но Киеву не нравится мысль о том, что люди могут уехать и начать зарабатывать деньги, получать медпомощь, подчеркнул Джабаров.

Ранее сообщалось, что на планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле.