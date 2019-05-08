Time назвал Болтона «сторожевым псом» Трампа
Американский еженедельник Time назвал советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «сторожевым псом» президента США Дональда Трампа.
Традиционно должность советника президента США по вопросам национальной безопасности — закулисная должность, влияние которой можно увидеть лишь косвенно. Таким сотрудникам отводилась роль честного посредника главы государства в самых сложных стратегических ситуациях, который также должен был разрешать споры по внутренней политике.
Болтон занял эту позицию в апреле 2018 года и сразу же начал выполнять ее с апломбом телевизионного эксперта, пишет издание. Советник по нацбезопасности открыто и часто появлялся в эфире телеканалов с громкими заявлениями, упиваясь своей способностью выбивать противников Америки из равновесия агрессивными публичными заявлениями и защитой больше собственной позиции по этим вопросам, нежели точки зрения Белого дома.
Например, в июне прошлого года он разозлил руководство Северной Кореи, предложив им следовать «ливийской модели» ядерного разоружения.