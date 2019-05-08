В МИД потребовали разрешить России участвовать в выборах генсека СЕ

Глава департамента общеевропейского сотрудничества российского МИДа Андрей Келин заявил, что Россия требует разрешения на участие делегации страны в выборах генерального секретаря Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает ФАН.

Келин отметил, что это вовсе не российский «каприз», а очень важная задача, которая отвечает интересам всех 47 стран организации.

По его словам, российское будущее в СЕ зависит от участия страны в этих выборах.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон аявил, что Россия должна оставаться в Совете Европы.