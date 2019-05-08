В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США

Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран «разбита вдребезги». Об этом он сообщил в газете Suddeutsche Zeitung.

До этого стало известно, что Помпео отменил визит в Берлин в последний момент. Как отмечается, он должен был встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также главой МИД Германии Хайко Маасом, но переговоры было решено перенести из-за важных текущих проблем.

По словам Бресслера, решение Помпео продемонстрировало «бесстыдство».

«Многое из того, что еще недавно преподносилось как немецко-американская дружба, разбито вдребезги», — отметил Бесслер.

Он также добавил, что при действующем президенте США Дональде Трампе внешняя политика Вашингтона стала основываться не на «умной» дипломатии, а на «грубой властной политике».

При этом он выразил надежду, что после ухода Трампа Соединенные Штаты вновь станут для Германии партнером и соратником.

Ранее сообщалось, что названа дата новой встречи Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.