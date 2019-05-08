Коломойский: Тимошенко просила помочь ей на выборах
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко просила его помочь ей на выборах президента Украины. Об этом он рассказал в интервью Bihus.info.
По словам Коломойского, Тимошенко уже в момент обращения знала, что он ей не сможет помочь. Он добавил, что если «за кого-нибудь даст деньги», то впоследствии окажется «заложником».
При этом бизнесмен отметил, что к Тимошенко выстроилась «очередь» из людей, которые хотели оказать ей финансовую поддержку на выборах.
Тимошенко в первом туре выборов уступила избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому и действующему главе страны Петру Порошенко.
Ранее Коломойский назвал срок возвращения на Украину.