Коломойский рассказал о компромате на Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский ответил на вопрос о компромате на избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНИАН.

По словам Коломойского, у Зеленского нет никакого компромата, так как он «из другой оперы».

«На него не может быть компромата. Я уверен, что ни у кого нет на него компромата», — заявил Коломойский.

При этом после вопроса об интересных записях с Зеленским олигарх посоветовал обратиться к политику Сергею Левочкину.

Ранее глава минобороны Украины удивился словам Коломойского о войне в Донбассе.