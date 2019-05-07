Кличко провел неформальную встречу с Волкером

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Мэр Киева и экс-боксер Украины Виталий Кличко провел неформальную встречу со спецпредставителем американского Госдепа по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

Как отмечается, встреча прошла в Вашингтоне, а ее участники обсуждали ситуацию на украинской территории накануне и после выборов.

«[Говорили] О том, какие серьезные вызовы стоят перед Украиной, и о поддержке нашими партнерами евроатлантического курса украинского государства», — говорится в сообщении в соцсети.

Ранее Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч.