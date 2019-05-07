Кличко провел неформальную встречу с Волкером
Мэр Киева и экс-боксер Украины Виталий Кличко провел неформальную встречу со спецпредставителем американского Госдепа по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.
Как отмечается, встреча прошла в Вашингтоне, а ее участники обсуждали ситуацию на украинской территории накануне и после выборов.
«[Говорили] О том, какие серьезные вызовы стоят перед Украиной, и о поддержке нашими партнерами евроатлантического курса украинского государства», — говорится в сообщении в соцсети.