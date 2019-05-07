Климкин: Киев готовит России «сюрприз» в ответ на выдачу паспортов в Донбассе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/103/12231103/kl-pic905-895x505-79841.jpg">

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что Киев готовит ответ на решение российской стороны выдавать паспорта жителям Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По слова министра, ответ украинской стороны будет «системным и ассимметричным».

«Пока не буду раскрывать наши конкретные шаги. Пусть это станет сюрпризом», — заявил Климкин.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 1 мая, Путин подписал закон, который упрощает получение российского гражданства для отдельных категорий населения Украины.

Ранее сообщалось, что Климкин собирается в отставку после инаугурации Зеленского.