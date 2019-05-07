Зеленский назвал свои приоритеты

<img src="//img.gazeta.ru/files3/391/12336391/zel-pic905-895x505-63788.jpg">

Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что является его приоритетом в политике. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, Зеленский заявил об этом во время переговоров с комиссаром Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом.

«Наш приоритет — не борьба с коррупцией, а победа над ней», — заявил Зеленский.

Он добавил, что также будет стремиться к демонополизации в энергетике и деолигархизации в СМИ.

Ранее еврокомиссар рассказал об ожиданиях от Зеленского.