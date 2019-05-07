В Кремле прокомментировали недоверие к декларациям чиновников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные опроса «Левада-Центра», согласно которому большинство граждан не доверяют декларациям чиновников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он предположил, что 88% россиян, которые не доверяют сведениям о доходах госслужащих, имеют неполную информацию о системе проверок деклараций.

«Есть соответствующее управление и в администрации президента, которое вместе со специальными службами, фискальными службами занимается проверкой достоверности тех данных, которые декларируют государственные чиновники», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что эта система сложная, и она скрывает даже незначительные ошибки, допускаемые при составлении декларации. Она работает на постоянной основе в течение года.

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