Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете «Завтра» о том, что Киев может заселить Донбасс евреями. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что это частное мнение, и Кремль не имеет отношения к позиции Глазьева.

«Путин не имеет отношения к этой позиции, это исключительно личное мнение, может быть некорректное высказывание советника Глазьева», — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что не знает о контексте, в котором Глазьев допустил это высказывание, и поэтому не может как-то его прокомментировать.

В блоге для газеты «Завтра» Глазьев написал, что ставка властей США на избранного президента Украины Владимира Зеленского может быть связана с креном администрации Дональда Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле. По этой причине перед Киевом могут быть поставлены новые задачи, в частности, не исключен «массовый переезд на зачищенные от русского населения земли Донбасса уставших от постоянной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной».