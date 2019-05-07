Помпео отменил визит в Берлин в последний момент

Госсекретарь США Майк Помпео отменил запланированный визит в Берлин в последнюю минуту, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американского посольства.

Он должен был провести встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также главой МИД Германии Хайко Маасом.

Как отмечается, переговоры решено было перенести из-за важных текущих проблем.

«Госсекретарь с нетерпением ждет визита в Берлин», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что названа дата новой встречи Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.