Названа дата новой встречи Лаврова и Помпео

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Стала известная дата новой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД России.

Как отмечается, мероприятие должно состояться 14 мая.

«Переговоры Лаврова и Помпео запланированы на 14 мая в Сочи», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что стороны договорились об этом во время переговоров в Финляндии.

Ранее Лавров заявил, что встреча с Помпео в финском городе Рованиеми стала продолжением дискуссий президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.