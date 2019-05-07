Расследование против Парубия начали из-за купания в бассейне

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Стала известна возможная причина расследования в отношении председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия. Об этом сообщают «Украинские новости».

По данным телеграм-канала TheNewsroom, поводом для разбирательства стало видео, на котором Парубий купается в бассейне во время официального визита в Катар.

Как отмечается, отель был оплачен Верховной радой из бюджета Украины.

Издание уточняет, что пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев подтвердил факт купания в бассейне, но отказался признавать это отдыхом.

Ранее сообщалось, что после тайной встречи с Зеленским на Парубия завели дело.