Условия для снятия санкций с России назвали в бундестаге

<img src="">

Зампредседателя бундестага Томас Опперман назвал условия для снятия санкций Евросоюза с России, передает ТАСС.

По его словам, взаимные санкции России и Евросоюза могут быть сняты при условии продолжения диалога в «нормандском формате» и выполнения минских соглашений.

«Я убежден, что возникнет возможность этим санкциям положить конец», — сказал Опперман.

Он также отметил, что Россию и Германию многое объединяет, а Евразийский экономический союз и Евросоюз должны сотрудничать друг с другом.

Ранее во Франции выступили против антироссийских санкций.