После тайной встречи с Зеленским на Парубия завели дело
В Национальном антикоррупционном бюро Украины открыли производство в отношении председателя Верховной рады Андрея Парубия, передает УНИАН.
Дело заведено из-за нецелевого использования бюджетных денег.
«Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 364 и ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Украины», — сообщили в НАБУ.
Подробности уголовного дела не сообщаются.
Ранее сообщалось, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 4 мая, встретился с председателем Верховной рады Андреем Парубием.