После тайной встречи с Зеленским на Парубия завели дело

В Национальном антикоррупционном бюро Украины открыли производство в отношении председателя Верховной рады Андрея Парубия, передает УНИАН.

Дело заведено из-за нецелевого использования бюджетных денег.

«Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 364 и ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Украины», — сообщили в НАБУ.

Подробности уголовного дела не сообщаются.

Ранее сообщалось, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 4 мая, встретился с председателем Верховной рады Андреем Парубием.