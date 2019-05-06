Порошенко попросил следующего президента не повторять ошибок предшественников
Действующий президент Украины Петр Порошенко попросил своего преемника на посту Владимира Зеленского не повторять ошибок предшественников и заботиться об армии, сообщает «112 Украина».
Об этом он заявил во время своего выступления в городе Авдеевка Донецкой области.
«Своего преемника на посту президента прошу не повторять ошибок моих предшественников и должным образом заботиться о ВСУ, потому что сильная армия при любых обстоятельствах защитит Украину», — отметил Порошенко.
Ранее Порошенко рассказал, чем занимался на посту президента.