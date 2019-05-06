Российские чиновники устроили себе выходной в честь Дня поминовения усопших

В Оренбургской области чиновники устроили себе выходной в честь Дня поминовения усопших. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Стоит отметить, что чиновники позаботились о выходном дне еще 30 апреля. Распоряжение об объявлении 7 мая нерабочим днем вышло именно в этот день.

Согласно распоряжению, чиновники объявили 7 мая — Радоницей (Днем поминовения усопших) и сделали его нерабочим, но только для органов исполнительной власти.

Эти данные уже получили официальное подтверждение в пресс-службе администрации главы региона.

«Радоница – это день, когда все люди едут на кладбища, убирают могилы своих родственников. Это всегда было», — пояснили в пресс-службе.

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