В Кремле оценили работу уволенного посла России в Минске

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал работу посла России в Белоруссии Михаила Бабича, которого недавно освободил от должности глава страны Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, в Кремле довольны работой российского посла. Однако пресс-секретарь не уточнил, назначат ли Бабича на какую-то другую должность.

«Если и когда будут подписаны соответствующие указы президента, мы незамедлительно проинформируем», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин назначил члена Совфеда Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии.

Бабич был российским послом и представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссии с 24 августа 2018 года.