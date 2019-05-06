В США опубликовали доклад о Зеленском

Исследовательская служба при конгрессе США составила доклад о последствиях избрания Владимира Зеленского президентом Украины, сообщает RT.

В документе, в частности, отмечается, что у Зеленского отсутствует опыт государственного управлении. Кроме того, авторы доклада опасаются, что он может «пойти на компромисс с Россией» по урегулированию конфликта в Донбассе.

Пока не понятно, как избрание Зеленского повлияет на с Западом, отмечают авторы. Значение Зеленского станет ясным не раньше парламентских выборов на Украине, которые должны состояться в октябре.

Ранее Штаб Зеленского поддержал курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.