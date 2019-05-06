Трамп: они украли два года моего президентства
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что организаторы дела о «вмешательстве России» в американские выборы «украли» два года из его президентского срока.
«Мы никогда не сможем их вернуть. Охота на ведьм окончена», — написал Трамп.
По его словам, он стал одним из «самых успешных» президентов США.
Он также добавил, что его обвинили в «сговоре» с Россией, несмотря на «огромные успехи».
Ранее Трамп прокомментировал нынешние отношения Вашингтона и Москвы.