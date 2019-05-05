Порошенко рассказал, чем занимался на посту президента

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в течение пятилетного срока на посту главы государства делал все для защиты свободы демократии, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское телевидение.

Он отметил, что считает своим достижением проведение в стране свободных и демократических выборов.

«Все, что я делал пять лет, будучи президентом, это защита свободы демократии, это введение европейских ценностей, это обеспечение верховенства права», — заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что расследованием преступлений Порошенко займется спецгруппа.

30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Действующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.