Натравить на Россию ЦРУ и ФБР пообещала кандидат в президенты США Клобучар

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Американский сенатор Эми Клобучар, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента, упрекнула действующего главу США Дональда Трампа в излишней мягкости во время телефонного разговора со своим коллегой из России Владимиром Путиным, передает Associated Press.

Она добавила, что на месте Трампа пригрозила бы Путину во время разговора ЦРУ и ФБР.

«Будь я президентом, я бы сказала Владимиру Путину: у нас есть ваш номер, у меня есть ФБР для вас, у нас есть ЦРУ, которое следит за всем этим, я выяснила, что вы, ребята, замышляете. Мы защитим наши выборы и наложим на вас еще больше санкций», — сказала Клобучар.

Она также выразила сожаление по поводу того, что американский Конгресс не смог допросить спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу его расследования «российского дела».

Президентские выборы в США пройдут в 2020 году.

Ранее Трамп увидел сходство между Клобучар и снеговиком.