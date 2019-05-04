Предлагавший компромат на Хиллари «русский агент» с Мальты мог быть шпионом ЦРУ

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Республиканец Девин Нуньес из американского комитета Палаты представителей по разведке заявил, что лондонский ученый и гражданин Мальты Джозеф Мифсуд, которого считают «русским агентом» и который предлагал компромат на экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, мог быть шпионом ЦРУ. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, «русский агент», через которого бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос якобы пытался организовать встречу с российской стороной, часто общался с западными разведками.

В связи с этим Нуньес считает, что этот «агент» не был шпионом из России, а, скорее всего, работал на ЦРУ или какую-то западную разведку.

Ранее демократы США заявили о пропаже и возможной смерти Мифсуда.