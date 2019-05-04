Зеленский хочет добиться досрочных выборов в Раду

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский решительно настроен провести досрочные выборы в Верховную раду, сообщает РИА «Новости».

Уверенность в этом выразил вице-премьер страны Вячеслав Кириленко.

По его мнению, об этом говорит требование политика провести инаугурацию 19 мая. Кириленко также добавил, что при любом раскладе Зеленскому не удастся избежать ответов на серьезные вопросы, такие как проблема НАТО, отношения с Россией и прочие.

Ранее Зеленский обвинил ЦИК Украины в оттягивании его инаугурации с тем, чтобы он не смог распустить Верховную раду. В команде политика намерение распустить Раду отрицают.