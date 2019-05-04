Расследованием преступлений Порошенко займется спецгруппа

На Украине и за рубежом сформирована специальная неформальная группа людей, которая займется выяснением незаконных деяний действующего украинского лидера Петра Порошенко.

Об этом рассказала замглавреда «Страны.UA» Светлана Крюкова в эфире украинских СМИ.

Крюкова отметила, что главная цель новой группы: посадить за решетку Порошенко и его приближенных.

«Это люди максимальной эффективности и непубличного сорта, то есть им плевать на репутацию», — добавила Крюкова.

По ее словам, эта спецгруппа уже привлекла к расследованию частных детективов.

Ранее Порошенко и трех его друзей обещала посадить лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она заявляла, что в Евросоюзе уже началось антикоррупционное расследование против президента и советовала ему подумывать о тюрьме.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.