В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА «Новости».
Член организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаер заявил, что они просто влюбились в полуостров.
«Мы очень удивлены, что политика США довольна радикальна по отношению к Крыму», — отметил Макинтаер.
Он добавил, что не видит препятствий на пути к тому, чтобы американское правительство стало «хорошим другом» для Крыма и России в целом. При этом санкции Вашигтона «безответственны и не имеют смысла».
Ранее сообщалось, что в Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.