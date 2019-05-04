В делегации США рассказали о посещении Крыма

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Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Член организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаер заявил, что они просто влюбились в полуостров.

«Мы очень удивлены, что политика США довольна радикальна по отношению к Крыму», — отметил Макинтаер.

Он добавил, что не видит препятствий на пути к тому, чтобы американское правительство стало «хорошим другом» для Крыма и России в целом. При этом санкции Вашигтона «безответственны и не имеют смысла».

Ранее сообщалось, что в Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.