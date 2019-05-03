Порошенко уволил начальника охраны президента
Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с должности начальника службы безопасности президента страны, передает ТАСС.
Юрий Федоров был назначен начальником службы безопасности президента Украины в июне 2014 года.
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что и действующий и избранный президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский показательно игнорируют самые болезненные вопросы украинского общества.