Канцлер Австрии поговорил с Зеленским
Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал о телефонном разговоре с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем твиттере.
«Сегодня у нас был дружеский телефонный звонок с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией», — написал Курц.
Он отметил, что в разговоре подчеркнул важность выполнения Минских соглашений.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что австрийская сторона поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».