Канцлер Австрии поговорил с Зеленским

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Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал о телефонном разговоре с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем твиттере.

«Сегодня у нас был дружеский телефонный звонок с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией», — написал Курц.

Он отметил, что в разговоре подчеркнул важность выполнения Минских соглашений.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что австрийская сторона поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».