Кабмин РФ опроверг данные о родственниках жены Медведева в «Мираторге»
Пресс-служба правительства РФ опровергла данные о родственных связях между женой российского премьер-министра Светланой Медведевой и руководством агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками. Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого в Сети распространились слухи о том, что Медведева якобы приходится двоюродной сестрой братьям Линникам.
В пресс-службе кабмина опровергли эту информацию, заявив, что Медведева и Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками.
Ранее сообщалось, что действующий президент Украины Петр Порошенко поручил СБУ проверить родственников госслужащих на гражданство России.