Кабмин РФ опроверг слухи о родстве Медведевой и руководства «Мираторга»
Пресс-служба кабинета министров России опровергла данные о родственных связях между супругой российского премьер-министра Светланой Медведевой и руководством агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками. Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого в Сети распространились слухи, будто бы Медведева приходится двоюродной сестрой братьям Линникам.
Однако в пресс-службе кабмина опровергли эту информацию, подчеркнув, что Медведева и Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками.
Ранее сообщалось, что действующий президент Украины Петр Порошенко поручил СБУ проверить родственников госслужащих на гражданство России.