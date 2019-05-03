Кабмин РФ опроверг слухи о родстве Медведевой и руководства «Мираторга»

Пресс-служба кабинета министров России опровергла данные о родственных связях между супругой российского премьер-министра Светланой Медведевой и руководством агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого в Сети распространились слухи, будто бы Медведева приходится двоюродной сестрой братьям Линникам.

Однако в пресс-службе кабмина опровергли эту информацию, подчеркнув, что Медведева и Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками.

Ранее сообщалось, что действующий президент Украины Петр Порошенко поручил СБУ проверить родственников госслужащих на гражданство России.