Планы Зеленского установить диалог с мусульманами Крыма оценили в Госдуме

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Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что призыв новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского к лидерам украинских мусульман установить диалог с единоверцами, которые проживают в Крыму, похож на попытку вербовки и дистанционного управления. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Зеленский встретился с духовными лидерами мусульман Украины. В ходе встречи Зеленский призвал представителей разных конфессий поддержать его в намерении объединить страну, а также призвал мусульман наладить общение с украинцами из Крыма и Донбасса.

По словам Бальбека, крымских мусульман хотят завербовать для поддержки интересов некоторых политических кругов.

«Здесь мы наблюдаем с украинской стороны попытку дистанционного управления — мол, в Крым не поедем, а связи налаживать начнем», — отметил Бальбек.

Он также добавил, что никто из украинских муфтиев не имеет влияния на мусульман Крыма.

Ранее в штабе Зеленского назвали сроки возвращения Донбасса.