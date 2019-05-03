Главную проблему Евросоюза назвал Юнкер

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что основной проблемой для ЕС является утрата «коллективного либидо» европейцами. Об этом сообщает Politico.

По его словам, жители Европы перестали «любить друг друга».

Он также добавил, что это сказывается на доверии к институтам ЕС.

Юнкер подчеркнул, что из-за этого у европейцев меняются политические предпочтения.

Ранее сообщалось, что Юнкер допустил назначение канцлера Германии Ангелы Меркель на руководящий пост в ЕС.