Встреча Лаврова и Помпео согласована

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии согласована. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, встреча состоится в рамках министерского заседания Арктического совета 6-7 мая.

«Да, встреча согласована», — отметил Рябков.

Ранее Рябков оценил вероятность встречи Лаврова с Помпео, уточнив, что встреча может пройти 6 мая.

Как отмечалось, стороны могут обсудить ситуацию вокруг кризиса в Венесуэле.