Встреча Лаврова и Помпео согласована
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии согласована. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, встреча состоится в рамках министерского заседания Арктического совета 6-7 мая.
«Да, встреча согласована», — отметил Рябков.
Ранее Рябков оценил вероятность встречи Лаврова с Помпео, уточнив, что встреча может пройти 6 мая.
Как отмечалось, стороны могут обсудить ситуацию вокруг кризиса в Венесуэле.