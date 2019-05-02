Больной раком сенатор вступил в президентскую гонку в США

Американский сенатор и демократ Майкл Беннет официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента. Об этом сообщает CNN.

По его словам, Соединенные Штаты сталкиваются с несколькими важными вызовами. С одной стороны, это отсутствие экономических возможностей для большей части американского населения, с другой — необходимость восстановить репутацию власти США.

Он добавил, что решил участвовать в выборах 2020 года, несмотря на диагностированный у него рак предстательной железы.

Ранее конгрессмен Тим Райан, который представляет штат Огайо, заявил, что будет участвовать в президентской гонке 2020 года.