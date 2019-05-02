NYT рассказала, сколько сын Байдена зарабатывал на Украине

После того, как бывший вице-президент Джо Байден официально вступил в борьбу за президентское кресло, газета The New York Times обращает внимание на конфликт интересов из-за роли его сына Хантера, которую тот сыграл на Украине.

В частности, Джо Байден сыграл ключевую роль в отставке генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который открыл расследование против компании Burisma Holdings, где работал его сын, пишет газета. По данным NYT, ежемесячно сын кандидата в президенты США зарабатывал по $50 тысяч. Газета напоминает, что до того, как устроиться в украинскую компанию, Хантера Байдена уволили из резерва ВМС США после положительного результата теста на наркотики.

В штабе Байдена утверждают, что он всегда разделял политику Соединенных Штатов и интересы своего сына, а о работе Хантера в украинской компании узнал из новостей. Однако в этом году нынешний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко решил возобновить дело против компании. Как отмечает NYT, некоторые видят в этом попытку выслужиться перед администрацией президента США Дональда Трампа.

Газета пишет, что тему расследования против работодателя сына Байдена разжигают сторонники Дональда Трампа, который будет конкурировать с бывшим вице-президентом в борьбе за Белый дом. Частично за этими усилиями, особенно в консервативных СМИ, стоит личный адвокат президента США Рудольф Джуллиани, пишет NYT. Его участие заставляет задуматься о роли Трампа в подстрекательстве иностранного правительства к продолжению дела, которое может повредить его политическому оппоненту, подчеркивает издание.