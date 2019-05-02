Гей и кандидат в президенты США попал на обложку Time

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера демократа Пита Буттиджича, который участвует в президентской гонке в США, вместе со своим мужем Частеном. Об этом свидетельствует обложка издания.

Подзаголовок гласит: «маловероятная, неиспытанная и беспрецедентная кампания мэра Пита Буттиджича».

Как отмечается, мэр Саут-Бенда, штата Индиана, является первым открытым геем, который баллотируется на пост американского лидера.

Уточняется, что на настоящий момент он входит в пятерку лучших кандидатов, согласно результатам опросов.

Ранее сообщалось, что Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану».