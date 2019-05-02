Зеленский назвал «общее» между Россией и Украиной
Избранный президент Украины Владимир Зеленский поделился своим мнением о том, что общего осталось между Россией и Украиной. Об этом он написал на фейсбуке.
По его словам, он долго рассуждал о том, что сближает эти страны.
«Долго думал о «много общего» между Украиной и Россией. Реальность такова, что...из «общего» у нас осталось лишь одно — это государственная граница», — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что если Украине вернут контроль над каждым миллиметром с ее стороны, можно будет снова начать поиски «общего».
Зеленский подчеркнул, что поиск компромисса возможен.
«После любого «до свидания» непременно наступает «добрый день», — написал Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский впервые обратился к российскому лидеру Владимиру Путину после победы.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался действующий президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.
Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский,он получил 73,22% голосов избирателей. Петр Порошенко набрал 24,45% голосов избирателей.