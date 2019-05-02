США нужен второй Порошенко, заявил Пушков

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США хотят сделать из избранного президента Украины Владимира Зеленского второго Петра Порошенко. Об этом он написал в своем твиттере.

Так он прокомментировал заявление спецпредставителя США по Украине Курт Волкер, который заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе за счет отданных территорий может привести к потере доверия к избранному президенту Владимиру Зеленскому.

«США нужен второй Порошенко. Волкер предупредил Зеленского, что его задача — продолжать конфликт с Россией. Иначе от него якобы «отвернётся народ»», — написал Пушков.

Он пояснил, что народ отвернулся от Порошенко во многом потому, что устал от политики вражды.

«Копия Порошенко тоже провалится. Волкер не поможет», — подытожил Пушков.

Ранее США предъявили Зеленскому ультиматум.