Трамп анонсировал новый поворот в ситуации в Венесуэле

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Президент США Дональд Трамп дал обещание, что «много чего произойдет» на следующей неделе по ситуации в Венесуэле, передает ТАСС.

Он пояснил, что США рассматривают все варианты разрешения кризиса.

«Это просто ужасная ситуация. Мы рассматриваем все варианты. Мы хотим помочь людям. Много чего произойдет на следующей неделе, может быть и раньше», — заявил Трамп.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Венесуэле.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.